SARONNO – Grande cordoglio in città per la scomparsa di Ambrogio Banfi storico bibliotecario di Saronno. E’ morto nella notte all’età di 88 anni.

E’ stato uno scrupoloso e preciso collaboratore per anni per la biblioteca cittadina. È stato pure per anni per la Gazzetta dello Sport, corrispondente attivo e preciso nonché puntiglioso per l’Fbc Saronno. Negli anni in cui la squadra militava con successo tra la serie C e D.

“Una persona speciale sempre cordiale e amorevole con tutti – lo ricorda un familiare – ha concluso il suo itinerario di vita in seguito a lunga malattia. É spirato serenamente nella notte”.

Dalla famiglia “un ringraziamento particolare al dottor Tino Franchi suo scrupoloso medico curante e Gianna Rinaldi della Casa San Giorgio”.

