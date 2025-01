Calcio

SARONNO – L’ex saronnese Rodolfo Vanoli resta in Georgia, al Fc Samgurali Tskaltubo, che l’aveva chiamato alla guida della propria squadra, nella “serie A” locale, nel corso della passata stagione. Il campionato georgiano si sviluppa su base annuale, e dunque adesso è il momento della preparazione in vista della nuova annata.

Per Vanoli una carriera importante e sempre da professionista, con gli esordi fra Solbiatese e Pro Patria e poi 149 presenze col Lecce, 72 nell’Udinese e 49 nella Spal fra il 1984 ed il 1995. Proprio quando era a Ferrara aveva deciso di accettare la proposta dell’allora presidente saronnese, Enrico Preziosi, con il passaggio dunque al Fbc, dove aveva totalizzato 20 presenze. Come allenatore è stato tra l’altro a Lugano, Primavera Udinese, al Pordenone ed in Slovenia al Koper Capodistria ed all’Olimpia Lubiana, in Albania alla Dinamo Tirana.

(foto Fc Samgurali: Vanoli in campo in Georgia)

23012025