Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina calcio (serie D) ha ufficializzato il passaggio di Gabriele Cagia alla Sestese (Eccellenza). “Un ringraziamento sincero al ragazzo, che ha dimostrato grandi valori umani, con l’augurio di un proseguimento di carriera luminoso e pieno di soddisfazioni” dicono i dirigenti del club calcistico di Venegono Superiore.

Classe 2004, Cagia è originario di Borgomanero, si tratta di un difensore centrale cresciuto fra le giovanili di Novara, Inter e Genoa. Ha militato tra l’altro nella Under 17 e Under 19 del Genoa e nelle giovanili del Monza prima del passaggio nell’agosto scorso alla Varesina in serie D. Ora la nuova avventura nella categoria inferiore con la Sestese.

(foto Varesina calcio: Gabriele Cagia, che ora passa alla Sestese)

23012025