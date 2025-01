Cogliate

COGLIATE – Lunedì 20 gennaio si è svolta a Seregno la cerimonia in occasione della Festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, con la presenza di diversi Comuni e corpi di polizia locale da tutta la Provincia.

Nel corso della cerimonia, sono stati chiamati sul palco e premiati diversi agenti, che nel corso dell’anno hanno ricevuto particolari riconoscimenti o menzioni per l’attività svolta sul territorio. Tra questi, anche i due agenti della polizia locale di Cogliate Cereda e Spallino, per il lavoro svolto nel corso di un intervento all’interno di un progetto anti spaccio nel Parco.

Questo il commento della lista civica Progetto in Comune: “Ci rammarica constatare l’assenza dell’Amministrazione Comunale di Cogliate alla cerimonia. Assente il sindaco, assente la Giunta, assente il Gonfalone del Comune. Un peccato aver lasciato da soli i nostri agenti di Polizia in quel momento così significativo. A loro il nostro plauso per l’attività svolta e il lavoro che quotidianamente portano avanti.”