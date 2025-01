Città

SARONNO – Basta vedere le foto, con i treni super affolati per capire quando è essenziale e apprezzato il servizio tra Saronno e Milano e quanto ogni riduzione e modifica anche temporanea finisca per diventare un importante disservizio.

Chiaro il messaggio lanciato dal Comitato viaggiatori nodo Tpl di Saronno che ha accompagnato le foto con un laconico commento: “Questo era oggi il treno R28 2925 da Saronno per Milano Centrale delle 8.06 effettuato regolarmente in doppia composizione. Per fortuna che Regione Lombardia ha programmato di eliminare questo servizio anzi no scusate “accorpare”.

Effettivamente nelle ultime settimane, come reso noto da ilSaronno nella rubrica Tra i binari firmata da Andrea Mazzucotelli, i viaggiatori fanno i conti con riduzioni temporanee del servizio tra Saronno e Milano Centrale (R28) subirà riduzioni, che per fortuna dovrebbero essere solo temporanee.

In particolare:

La corsa 2916/10307 da Milano Centrale (5.25) per Malpensa Aeroporto Terminal 2, con fermata a Saronno alle 5.54, sarà sospesa senza alcuna soluzione sostitutiva dal 4 marzo all’8 marzo, dal 18 marzo al 22 marzo e dal 25 marzo al 29 marzo;

per Malpensa Aeroporto Terminal 2, con fermata a Saronno alle 5.54, sarà dal 4 marzo all’8 marzo, dal 18 marzo al 22 marzo e dal 25 marzo al 29 marzo; La corsa 10388/2985 da Malpensa Aeroporto Terminal 2 per Milano Centrale (23.35), con fermata a Saronno alle 23.06 , terminerà la corsa a Milano Porta Garibaldi , senza proseguire per Milano Centrale, dal lunedì al venerdì dal 10 febbraio al 28 febbraio e dal 3 marzo all’11 aprile; inoltre, dal 20 gennaio al 9 febbraio, il 15, 16, 22, 23 febbraio e dal lunedì al venerdì dal 10 febbraio al 28 febbraio, la corsa sarà posticipata di 4 minuti (fermata a Saronno spostata alle 23.10, arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 23.29 e a Milano Centrale, quando concesso, alle 23.39);

da Malpensa Aeroporto Terminal 2 per Milano Centrale (23.35), con , , senza proseguire per Milano Centrale, dal lunedì al venerdì dal 10 febbraio al 28 febbraio e dal 3 marzo all’11 aprile; inoltre, dal 20 gennaio al 9 febbraio, il 15, 16, 22, 23 febbraio e dal lunedì al venerdì dal 10 febbraio al 28 febbraio, la corsa (fermata a Saronno spostata alle 23.10, arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 23.29 e a Milano Centrale, quando concesso, alle 23.39); La corsa 10310/2913 con origine da Saronno (5.06) per Milano Centrale (5.37), sarà sospesa senza alcuna soluzione sostitutiva dal 13 gennaio al 23 marzo; questa corsa non raccoglie solamente utenza da Saronno ma anche dalla corsa automobilistica sostitutiva S3 804 (Saronno 4.35 – Milano Cadorna 5.22).

Queste riduzioni di servizio non sono state oggetto di consultazione con la conferenza regionale del Tpl né con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti e i rappresentanti dei viaggiatori, in contrasto con l’art. 11 commi 1 e 4 della legge regionale 6/2012.

