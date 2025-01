Cronaca

SARONNO – Il furto del portafoglio, nel quale c’era il bancomat, ed un tentativo di prelievo, visto che il ladro evidentemente non voleva perdere tempo. E un appello sui social, “se qualcuno trova il portafoglio, nel quale c’erano i documenti e 100 euro in contanti, per favore lo consegni alle forze dell’ordine per la restituzione”.

Il furto si è verificato fra le bancarelle del tradizionale mercato del mercoledì mattina fra piazza dei Mercanti e dintorni, dove si collocano i banchi di vendita e c’è sempre tanta gente. I furti in zona mercato sono purtroppo una costante del mercoledì.

(foto archivio: la presenza delle forze dell’ordine fra le bancarelle del mercato cittadino di Saronno evidentemente non scoraggia i malintenzionati)

