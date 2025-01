Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 22 gennaio, emerge l’inseguimento terminato con un’auto contro una recinzione a Caronno Pertusella e un furgone rimasto incastrato in via San Giacomo a Saronno. Spazio anche all’ambiente con le piantumazioni al Cdd e la presenza di nutrie al parco Lura, oltre al ricordo di Ambrogio Banfi, figura storica per la città. In ambito politico, novità sul regolamento comunale legato ai votanti.

A Caronno Pertusella un inseguimento tra carabinieri e un’auto in fuga è terminato con lo schianto del veicolo contro la recinzione davanti ad una scuola. L’autista ha tentato di fuggire a piedi ma è stato bloccato dai militari.

Al parco Lura si segnala la comparsa di nutrie.

In via San Giacomo a Saronno un furgone è rimasto incastrato, causando danni alle persiane di un’abitazione e disagi al traffico.

Presso il CDD di Saronno sono state effettuate nuove piantumazioni per compensare l’abbattimento del cedro Pedro e di altre piante al liceo Grassi, un intervento che punta a ristabilire l’equilibrio ambientale.

Si è spento Ambrogio Banfi, ex bibliotecario molto noto a Saronno, ricordato da molti per il suo impegno e la passione con cui ha arricchito la vita culturale della città.

È stata pubblicata l’interpretazione autentica del regolamento comunale di Saronno, che chiarisce come gli astenuti non siano più conteggiati tra i votanti. Una modifica che potrebbe influire su futuri processi decisionali.

