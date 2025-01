news

Nel weekend del 20 gennaio 2025, Solana è stata letteralmente travolta dal debutto di Official Trump ($TRUMP), la meme coin lanciata a sorpresa poche ore prima dell’inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti. Il token, inizialmente accolto con scetticismo, ha guadagnato credibilità grazie ai post ufficiali sui profili social di Donald Trump.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

Dati alla mano, $TRUMP è passato da un valore di partenza di 0,1824 dollari a un massimo di 75,83 dollari in poco più di due giorni, segnando un incredibile aumento del 41.565,7% (anche se attualmente vale circa 40 dollari).

La sua capitalizzazione di mercato è arrivata a toccare i 14 miliardi di dollari prima di stabilizzarsi sui 10 miliardi, un risultato che lo posiziona tra le prime 20 criptovalute più preziose al mondo e nel podio delle meme coin più popolari, superando persino Pepe ($PEPE).

Questi numeri straordinari evidenziano la capacità delle meme coin di attirare una vasta gamma di investitori, dai curiosi ai trader più esperti, ciò nonostante questo fenomeno non è privo di critiche, infatti alcuni ritengono che la natura speculativa di tali progetti possa creare instabilità nel mercato.

Non è passato neanche un giorno dal lancio di $TRUMP che un secondo token, Official Melania ($MELANIA), ha fatto il suo ingresso sulla scena. Annunciato tramite il profilo ufficiale di Melania Trump, $MELANIA ha rapidamente scalato la classifica, entrando nella top 60 delle criptovalute più importanti.

The Official Melania Meme is live! You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

Con un approccio simile a $TRUMP, $MELANIA ha catturato l’attenzione degli investitori grazie alla sua associazione con una figura pubblica nota (la first lady nello specifico), dimostrando ancora una volta quanto sia potente il branding nel mondo delle criptovalute, dove il riconoscimento del nome può fare una differenza enorme.

La combinazione di queste due meme coin ha causato un’impennata dell’attività sulla rete Solana, portando a congestionamenti significativi e ritardi nelle transazioni che hanno frustrato molti investitori. Ma è proprio qui che entra in gioco Solaxy ($SOLX).

Solaxy: una possibile soluzione ai problemi di Solana

Solaxy (SOLX), la prima soluzione Layer-2 di Solana, si presenta come una risposta concreta a questi problemi, in quanto progettata per migliorare la scalabilità e ridurre il rischio di fallimento delle transazioni, permettendo a sviluppatori e trader di operare senza compromettere le capacità del Layer-1 di Solana.

Grazie a questa innovazione, la rete sarà in grado di gestire volumi di traffico molto più elevati, evitando i problemi che si sono verificati durante il boom delle meme coin presidenziali.

Un aspetto interessante di Solaxy è la sua interoperabilità. Questa meme coin Layer-2, infatti, non solo migliora le prestazioni di Solana, ma permette anche connessioni fluide con altre blockchain come Ethereum, aprendo nuove opportunità per gli sviluppatori di applicazioni decentralizzate (dApp).

Perché Solaxy è importante per il futuro delle meme coin

L’interesse per le meme coin legate a personaggi famosi è esploso nel 2024, con una serie di token ispirati a celebrità come Mother Iggy ($MOTHER), Jason Derulo ($JASON) e Caitlyn Jenner ($JENNER). Ora, con il lancio di $TRUMP e $MELANIA, la tendenza è destinata a crescere ulteriormente. Secondo Paweł Łaskarzewski, CEO di Nomad Fulcrum hedge fund, è probabile che altri membri della famiglia Trump seguano l’esempio di Donald e Melania, lanciando nuovi token.

Questo potrebbe portare a un ulteriore aumento dell’attività su Solana, rendendo essenziale un sistema capace di supportare tali volumi. Inoltre, il fenomeno delle meme coin sta contribuendo a un cambiamento culturale nel mondo delle criptovalute, infatti questi progetti, spesso nati come scherzi, stanno diventando veicoli di investimento seri, dimostrando che il settore è in continua evoluzione.

Come investire in Solaxy ($SOLX)

Gli investitori possono acquistare $SOLX, il token nativo di Solaxy, al prezzo di $0,00161 per le prossime 24 ore, prima che il valore del token aumenti di nuovo nel prossimo round di finanziamento dell’attuale prevendita. La raccolta fondi ha già superato i 13 milioni di dollari, dimostrando un forte interesse da parte della comunità.

Solaxy punta a raggiungere una valutazione di un miliardo di dollari, seguendo le orme delle soluzioni Layer-2 su Ethereum, che insieme valgono oltre 15,6 miliardi.

Per partecipare alla prevendita, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Solaxy e collegare il proprio wallet. Per chi non avesse già un wallet crypto, la soluzione consigliata è sicuramente Best Wallet, il partner ideale per Solaxy.

Best Wallet: perché è l’opzione migliore

Best Wallet, un crypto wallet di nuova generazione, ha aggiunto $SOLX alla propria lista di token suggeriti nella sezione “Upcoming Token” (Aggregatore Presale, in italiano) dove vengono presentati progetti emergenti di crypto verificate e con un grande potenziale di crescita.

In questo senso, Best Wallet si posiziona come uno strumento indispensabile per investitori alla ricerca di nuove opportunità. Acquistare $SOLX tramite l’app di Best Wallet è facile e immediato, rendendo l’esperienza di investimento ancora più accessibile.

Best Wallet può essere scaricato direttamente dal sito ufficiale della piattaforma e offre strumenti avanzati per monitorare il mercato crypto e gestire i propri asset in modo sicuro. Questo lo rende una scelta ideale per chi vuole rimanere aggiornato sulle ultime novità e cogliere le opportunità più promettenti.

Il successo di $TRUMP e $MELANIA ha portato alla ribalta le potenzialità e i limiti della rete Solana, aprendo la strada a innovazioni come Solaxy. Con la crescente popolarità delle meme coin e l’adozione di soluzioni Layer-2, il futuro del settore sembra più luminoso che mai.

Per chi volesse beneficiare di questa tendenza in forte crescita, Solaxy rappresenta una delle opportunità più interessanti del momento. Se il mercato delle meme coin continuerà a crescere, Solaxy, soluzione pioniera nelle layet 2 di Solana, potrebbe diventare un punto di riferimento per il settore e un elemento fondamentale per il successo a lungo termine della rete.

