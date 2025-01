Cronaca

SARONNO / RESCALDINA / LIMBIATE – Incidente stradale ieri a Limbiate. Alle 8.50 è stata investita una ciclista in via 25 aprile: è stata soccorsa una donna di 42 anni, sul posto l’auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno, la ciclista è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese con lievi lesioni.

Per una caduta accidentale a terra ieri alle 11 in via Monti a Saronno è stato soccorso un pensionato di 78 anni: sul posto l’ambulanza della Croce rossa, all’anziano sono state prestate le cure del caso direttamente sul posto, ha riportato solo lievi lesioni.

Ieri a Rescaldina tre persone – un giovane di 13 anni, un uomo di 49 anni ed uno di 51 anni – hanno avuto bisogno di assistenza medica a seguito di un incidente avvenuto alle 17.40 in via Melzi: sul poto oltre a carabinieri e vigili del fuoco anche due ambulanze, automedica ed auto-infermieristica.

(foto archivio)

