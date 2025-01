La giornata inizierà alle 17.30 con la recita del Rosario, seguita, alle 18, dalla Santa Messa dello Sposalizio di Maria e Giuseppe. Questo rito, ricco di significato simbolico, vedrà la partecipazione di numerose coppie, sposi e fidanzati, che riceveranno una benedizione speciale al termine della celebrazione. Un momento pensato per rinsaldare i legami e rinnovare la promessa d’amore davanti al Signore.

Ma non solo spiritualità: al termine della funzione, ogni partecipante riceverà un dono unico e originale, l’amOretto di Saronno. Si tratta di un biscotto a forma di angioletto, dal sapore tipico di amaretto, arricchito quest’anno da una nota di pistacchio, un omaggio al verde della Speranza, tema al centro del Giubileo voluto dal Papa.

La preparazione di ben 1.500 amOretti è stata affidata a Massimo Borroni, maestro fornaio della panetteria Veronese di via Romanò, a Cesate. Per realizzare questa dolce sorpresa, Borroni e il suo staff hanno utilizzato 30 kg di farina, 18 kg di burro e zucchero, 120 uova, 6 bottiglie di liquore, 2 kg di pistacchi e una dose generosa di passione e creatività. Un lavoro certosino, che ha richiesto ore di impegno e dedizione, per offrire a tutti i partecipanti un ricordo gustoso e significativo dell’evento.

L’amOretto, con la sua forma angelica e il sapore unico, non è solo un dolce, ma un simbolo di amore e speranza. Un modo per unire tradizione e innovazione, mantenendo vivo il legame con il territorio e con le sue eccellenze artigianali.

La Festa Giubilare degli sposi e dei fidanzati è un appuntamento che celebra non solo il legame tra Maria e Giuseppe, ma anche l’importanza dell’amore, della fede e della speranza nella vita quotidiana. Un’occasione per fermarsi e riflettere sui valori che uniscono le coppie e che le guidano nel loro cammino insieme. La partecipazione è aperta a tutti e l’invito è rivolto non solo agli sposi e ai fidanzati, ma a tutta la comunità, per vivere insieme un momento di fede e condivisione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti