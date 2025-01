Città

SARONNO – Lo spettacolo “Il Cacciatore di Nazisti” con Remo Girone previsto per lunedì 27 gennaio alle 20.45 è stato annullato a causa di un improvviso impedimento dell’attore che non gli consente di proseguire la tournée.

Il teatro Pasta comunica le modalità di rimborso. Per i biglietti acquistati on line: l’importo verrà accreditato sulla carta utilizzata per il pagamento. Il riaccredito avverrà in modo automatico nei tempi previsti dal gestore a partire da lunedì 27 gennaio.

Per quelli acquistati in botteghino: il rimborso avverrà in biglietteria a fronte della presentazione dei biglietti esclusivamente nei giorni mercoledì 29 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì 30 gennaio dalle 15 alle 18.

I tagliandi abbonamento season pass e gift card verranno annullati e i titolari potranno procedere alla scelta di un altro spettacolo in cartellone prosa classica o prosa contemporanea. I tagliandi abbonamento relativi a prosa classica, prosa contemporanea e prosa classica + contemporanea verranno annullati e ricaricati sullo spettacolo sostitutivo.

Tutti i titolari di tagliando di abbonamento dovranno restituire il tagliando in botteghino negli orari di biglietteria negli orari di apertura: mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30, giovedì dalle 15 alle 18 entro e non oltre sabato 8 febbraio.

La direzione artistica provvederà a sostituire lo spettacolo con un altro di pari livello nel corso della stagione 2024|25.

