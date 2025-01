SARONNO – L’ultimo saluto ad Ambrogio Banfi, figura storica della città, si terrà sabato 25 gennaio alle 11 nella chiesa di San Francesco. La cerimonia funebre sarà preceduta, alle 10.45, dalla recita del rosario. Al termine del rito, seguirà la cremazione.

Ambrogio Banfi, scomparso all’età di 88 anni nella notte tra martedì e mercoledì, era molto noto in città. Per anni è stato uno scrupoloso e apprezzato collaboratore della biblioteca cittadina, sempre disponibile e preciso nel suo lavoro.

Banfi è stato anche corrispondente per la Gazzetta dello Sport, seguendo con passione le vicende dell’Fbc Saronno negli anni in cui la squadra militava con successo tra la serie C e D. La sua attenzione ai dettagli e il suo stile puntuale lo hanno reso un punto di riferimento per gli appassionati e per i colleghi del settore.

“Una persona speciale, sempre cordiale e amorevole con tutti – lo ricorda un familiare – ha concluso il suo itinerario di vita serenamente dopo una lunga malattia”.

Anche il vicesindaco Laura Succi ha voluto ricordarlo: “Mi unisco, con tutta l’amministrazione, al cordoglio per la scomparsa di Ambrogio Banfi. Ricordo una persona di grande cortesia, che ha sempre svolto con coscienza il suo lavoro, diventando un punto di riferimento per gli utenti ed un esempio per i colleghi. Persone come lui hanno contribuito a costruire l’immagine positiva della nostra biblioteca e la sua rilevanza nel territorio”.

La salma di Ambrogio Banfi si trova nella “Casa funeraria Miazzolo” in via Manzoni 43 a Saronno, dove amici e conoscenti possono portargli un ultimo saluto.

