SARONNO – Uno show cooking, una lezione di cucina per un menù stellato che rispetti le esigenze mediche senza rinunciare al gusto. Questo è stato il cuore dell’iniziativa che si è svolta stamattina, giovedì 23 gennaio, allo Ial Lombardia di Saronno, organizzata in collaborazione con l’Asst Valle Olona. Un progetto innovativo che ha richiesto mesi di lavoro e che rappresenta la prima esperienza di questo tipo nel Saronnese.

L’evento ha coinvolto nove pazienti in dialisi, che hanno avuto l’opportunità di partecipare attivamente insieme agli studenti delle classi terze di sala e ristorazione dello Ial Lombardia. Un percorso che ha unito competenze mediche e gastronomiche per creare un menù che fosse non solo equilibrato, ma anche accattivante per il palato.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo dai partecipanti, ma anche dalle figure istituzionali presenti a partire dai vertici dell’Asst Valle Olona da Daniela Bianchi direttore generale al direttore di presidio Roberta Tagliasacchi. L’amministratore delegato dello Ial Lombardia, Matteo Berlanda, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di questo progetto che ancora una volta dimostra l’apertura dell’istituto al territorio e la disponibilità a collaborare con la città. È anche un modo per dimostrare la grande professionalità dei nostri studenti e, del resto, come dimostrano le statistiche, nei sei mesi successivi all’uscita dall’istituto almeno il 70% trova lavoro”.

Il momento clou della giornata è stata la cooking class condotta da chef professionisti e studenti, durante la quale sono stati preparati piatti che rispettano le indicazioni nutrizionali specifiche per i pazienti con insufficienza renale. Alla fine, un pranzo condiviso ha coronato l’iniziativa, sottolineando l’importanza di progetti che uniscono formazione, salute e gusto.

“E’ un progetto importante – ha commentato Maria Rosa Caruso direttore Nefrologia e Dialisi – perchè la dieta è un fattore essenziale per i pazienti in dialisi e questa collaborazione permettere di garantire loro soluzioni che rispettano le esigenze mediche ma anche gusti e la necessità di variare”.

