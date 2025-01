Softball

SARONNO – Nella Nazionale italiana una delle bandiere è la saronnese Alessandra Rotondo, che da oggi – in azzurro – ha un nuovo allenatore; si tratta dello statunitense Craig Montvidas.

La Nazionale Italiana ha infatti un nuovo head coach, che è in realtà un tecnico tutt’altro che nuovo per il softball italiano ed europeo. Si tratta dunque di Craig Montvidas, classe 1950, cresciuto a North Caldwell (New Jersey), dopo la laurea in Psicologia e Sociologia all’Università di Hartford (Connecticut) si è trasferito in Olanda nel 1975 per giocare con i Diemen Giants nella seconda serie, per passare l’anno successivo a Kinheim, in Hoofdklasse.

Curriculum portante

“Quella che pensavo sarebbe stata un’esperienza unica si è rivelata essere un cambiamento di vita – confessa Montvidas – ho giocato nella serie A1 in Olanda per dieci anni, oltre ad allenare il baseball per tre anni”. In Olanda, Montividas ha trovato una seconda patria e la sua famiglia (ha 2 figli), oltre a dedicarsi, dopo il 1985, esclusivamente ad allenare il softball femminile, diventando uno degli head coach più riconosciuti e rispettati, sia a livello di club, sia di squadre nazionali. In Italia, fra il 2018 e il 2019, ha vinto due scudetti e una Premier Cup (la Coppa dei Campioni del softball europeo) con Bussolengo. Ha guidato la Nazionale della Gran Bretagna fra il 2005 e il 2008, e quella dei Paesi Bassi dal 2009 al 2014, conquistando tre titoli europei.

“Mi sono circondato di persone valide che mi hanno aiutato a raggiungere diversi risultati – dichiara – mi considero estremamente fortunato e la mia prossima sfida di allenare la Nazionale Italiana è certamente un onore!”

Il primo membro dello staff che si affianca ufficialmente al nuovo capo-allenatore dell’Italia del softball è Greta Cecchetti, una delle più importanti lanciatrici italiane di tutti i tempi che, dopo avere lasciato la maglia azzurra al termine delle Olimpiadi di Tokyo, rientra oggi da pitching coach e responsabile del programma di sviluppo delle lanciatrici. “Sono davvero onorata e riconoscente per questa nuova opportunità e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso – ha affermato Cecchetti – sono determinata a vestire la maglia azzurra con la stessa passione, impegno e dedizione con i quali ho rappresentato l’Italia da giocatrice in passato”.

“È con grande entusiasmo che diamo il benvenuto al nuovo manager della Nazionale di Softball, Craig Montvidas – ha dichiarato il presidente della Fibs, Marco Mazzieri – Questo è un momento speciale per la squadra e per tutto il nostro movimento e non potremmo essere più felici di avere con noi una persona così esperta, così talentuosa, così organizzata e così appassionata. Craig porta con sé una vasta esperienza nel mondo del softball, avendo allenato in tutto il mondo dove si gioca a livelli molto competitivi. La sua dedizione e il suo amore per questo sport sono evidenti e siamo certi che porterà una nuova energia e una visione fresca alla squadra. Siamo entusiasti di vedere come la sua leadership ci aiuterà a confermarci ad altissimi livelli e, se possibile, a crescere ancora. La sua capacità di motivare e ispirare le atlete sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi e per creare un ambiente positivo e inclusivo. Insieme, lavoreremo per costruire una squadra forte, unita e pronta ad affrontare ogni sfida. La Federazione cercherà di mettere lui e tutto lo staff nelle migliori condizioni possibili. Siamo altresì altrettanto entusiasti nel dare il benvenuto e ad accogliere nello staff di Craig Montvidas una grandissima atleta e, direi, un’icona del softball italiano come Greta Cecchetti. Greta si occuperà non solo del lancio della squadra nazionale, ma anche del coordinamento della “Scuola di pitching” che, come avevamo promesso, era uno degli obiettivi principali della nostra gestione. Non posso però non ringraziare immensamente Federico Pizzolini per lo straordinario lavoro che è riuscito a portare avanti dopo la scomparsa di Enrico Obletter. La vittoria di 3 Europei (2 Elite e 1 U-22, ndr) e tantissime grandi prestazioni a livello mondiale, con risultati a volte bugiardi rispetto alle prestazioni della squadra, fanno sì che lasci a Montvidas un grandissimo gruppo di giocatrici con ancora tanta fame di vittorie”.

Montvidas e Cecchetti saranno al lavoro già sabato prossimo, 25 gennaio, con un gruppo di atlete selezionate per partecipare al raduno “a porte aperte” ospitato al Palacongressi di Rimini in occasione della Con-X, la convention del baseball e del softball italiani.

(foto: Craig Montvidas con Greta Cecchetti)

23012025