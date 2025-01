iltra2

TRADATE – Il Comune di Tradate, in collaborazione con il liceo musicale “Bellini” di Tradate e l’associazione Rogoredo Musica, organizza un evento in occasione del Giorno della memoria.

Lunedì 27 gennaio 2025, alle 18.30, alla biblioteca Frera, situata in via Zara 37 a Tradate, si terrà un incontro dal titolo “Note e parole per non dimenticare”. L’iniziativa vuole rendere omaggio alla memoria della Shoah attraverso la musica e la riflessione. Protagonisti dell’evento saranno l’Ensemble di Clarinetto e il coro del liceo musicale “Tenca” di Milano, che si esibiranno con la partecipazione degli alunni del plesso “Montale” di Tradate. La direzione del coro sarà affidata ad Angela Lisciandra, mentre Elisabetta Massironi accompagnerà al pianoforte.

Un appuntamento che unisce musica e memoria per commemorare una delle pagine più drammatiche della storia, con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare il pubblico attraverso l’arte e la cultura.

(foto archivio: un precedente evento sempre in zona per il Giorno della memoria)

23012025