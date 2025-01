iltra2

TRADATE – La scienziata e divulgatrice Barbara Gallavotti, nota conduttrice del programma Quinta dimensione, in onda il sabato sera su Rai 3, sarà ospite della biblioteca Frera di via Zara a Tradate giovedì 30 gennaio alle 20.45. Durante l’incontro, Gallavotti presenterà il suo ultimo libro, “Il futuro è già qui” (Mondadori-Strade blu, 2024).

L’evento, organizzato in collaborazione con la libreria Un mondo di libri, sarà moderato da Eva Musci.

Indicazioni logistiche – Si ricorda ai partecipanti, da parte degli organizzatori dell’evento, che il parcheggio della biblioteca Frera è attualmente chiuso per lavori. È possibile utilizzare i parcheggi nelle vicinanze: in via Zara, viale Trento Trieste, via Rismondo oppure nell’ampio parcheggio di via Gradisca 16, collegato da un passaggio pedonale su viale Trento Trieste.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un precedente evento alla biblioteca Frera)

24012025