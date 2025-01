Basket

SARONNO – Appuntamento sabato alle 17 al PalaBorsani di via Legnano a Castellanza per lo scontro diretto per la salvezza fra Az Robur Saronno e Crema, partita tosta che promette spettacolo.

In questo derby lombardo, l’Ax Pneumatica Robur Saronno di coach Stefano Gambaro va a caccia della vittoria per accorciare in classifica, gli avversari invece proveranno ad ampliare le distanze.

Per acquistare il biglietto in prevendita è possibile visitare il link a seguire: https://shop.ticketmaster.it/…/az-pneumatica-robur…

Classifica

Legnano Knights 38 punti, Treviglio 34, Rucker San Vendemmiano e Blacks Faenza 28, Infodrive Capo d’Orlando 26, Monferrato 24, Gemini Mestre, Pallacanestro Vicenza, Costa Imola, Fulgor Fidenza e Virtus Imola 22, Bakery Piacenza e Rimadesio Desio 18, Crema 14, Az Robur Saronno e Fiorenzuola Bees 10, Virtus Ragusa 8.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Da quest’anno è attivo il nuovo canale Telegram de ilSaronno dedicato a Caronno.

Clicca su questo link e iscriviti per ricevere in tempo reale tutte le notizie del comune.

(foto archivio)

24012025