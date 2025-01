ilSaronnese

CISLAGO – Le dimissioni sono arrivate venerdì 17 gennaio, e sabato alle 9,30 ci sarà il consiglio comunale per la surroga: Debora Pacchioni lascia il ruolo di capogruppo e consigliere del gruppo Cislago in Comune. Al suo posto subentra Stefano Ritondale.

“Rassegno le dimissioni da consigliera comunale/capogruppo del gruppo Cislago in Comune, per motivi personali e per opportunità politica. Sono consapevole che chi viene eletto o eletta, come nel mio caso, ha il compito di rappresentare i propri elettori e credo di averlo fatto negli anni con il maggiore impegno possibile, cosa che in questo periodo mi risulta più complicata”.

Pacchioni esprime grande fiducia nel suo successore: “Sono convinta che chi mi subentrerà potrà svolgere egregiamente il compito assegnatogli nel rispetto del programma con il quale ci siamo presentati alle elezioni e nel rispetto degli ideali che ci contraddistinguono. Potrà avere inoltre l’occasione di fare un’esperienza diretta, utile alla comunità ed alla attività politica locale”

E non mancano i ringraziamenti: “Colgo l’occasione per ringraziare chi mi ha sostenuta e supportata nei numerosi anni che mi hanno vista ricoprire diversi ruoli nella Amministrazione Locale e non solo. Ringrazio le mie e i miei compagni di viaggio, di Partito e di Gruppo Civico oltre che i consiglieri tutti da cui ho tratto esperienza, persone con cui ho instaurato rapporti personali e di collaborazione, a volte di aspra critica politica ma sempre nel rispetto dei reciproci ruoli. Ringrazio il personale del Comune, presente e passato, per il quale ho sempre avuto rispetto e comprensione e del quale ammiro l’attaccamento al lavoro ed alla voglia di fare per il Paese, consapevole che non sempre il compito dell’amministrare tanto in termini politici quanto tecnici sia facile”.

Pacchioni continuerà comunque ad essere protagonista della vita cittadina: “Non lascerò completamente la politica, passione che coltivo da quando ero ragazza, continuerò a collaborare con il gruppo Cislago in Comune e, considerato anche il mio ruolo di Segretaria del Circolo locale del Partito Democratico, continuerò a lavorare affinché insieme si possa costruire un Paese migliore, solidale e dove le pari opportunità siano davvero promosse ed attuate”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti