Cogliate

COGLIATE – Il comune di Cogliate, in collaborazione con l’accademia di musica Dma, ha organizzato un evento in occasione della Giornata della Memoria, per commemorare le vittime dell’Olocausto e riflettere sugli orrori della seconda guerra mondiale. La serata si terrà lunedì 27 gennaio alle 21 nella sala Cattaneo di Cogliate.

L’evento proporrà una serie di canti, letture e aneddoti mirati a mantenere viva la memoria storica e a promuovere una riflessione collettiva sulle tragiche vicende del passato. Un momento particolarmente significativo della serata sarà la consegna della medaglia d’onore, un importante riconoscimento attribuito al concittadino Antonio Borghi. La medaglia verrà consegnata ai familiari di Borghi da Francesco Mandarano, vicepresidente della sezione di Milano-Monza e Brianza dell’Associazione nazionale divisione Acqui. Questo gesto simbolico rappresenta un omaggio non solo alla memoria di Borghi, ma anche a tutti coloro che hanno sofferto e lottato durante i drammatici eventi della storia recente.

