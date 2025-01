Comasco

SARONNO/SARONNESE – Un fine settimana ricco di appuntamenti: dalle commemorazioni per il Giorno della Memoria con mostre, letture e riflessioni, a spettacoli teatrali e musicali per tutti. Non mancano poi le iniziative benefiche e presentazioni di libri.

Venerdì 24 gennaio

MISINTO – Alle 17, alla biblioteca civica in via Pietro Mosca 9, arriva “La Notte dei Pupazzi”. Dettagli al numero 3293178613 e [email protected].

CERIANO LAGHETTO – Alle 20.30, biblioteca Parazzini di piazza Armando Diaz, il Comune presenta una serata di letture delle tre poesie vincitrici del concorso “Poesie per la memoria” scritte dai ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado Aldo Moro e a seguire “Il giorno della Memoria oggi: riflessioni e letture” a cura dell’attore Marco Massari. Telefono 0296661347.

Sabato 25 gennaio

SARONNO – L’associazione Saronno Point Onlus Odv è presente in piazza Libertà con uno stand dedicato all’annuale appuntamento con le “Arance in Piazza” il cui ricavato dell’iniziativa sosterrà le attività svolte dall’associazione. Info alla mail [email protected].

SARONNO – Alle 16, alla sala Nevera di Casa Morandi in viale Santuario, inaugurazione della mostra “Aldo Carpi – Arte Resistenza Vita” in occasione del Giorno della Memoria 2025. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it .

RHO – Alle 16, a villa Burba in corso Europa 291, presentazione del libro “La bestia di Bolzano” di Stefano Catone. L’evento si inserisce nella rassegna “Ricorda per la pace” in occasione della Giornata della Memoria. Informazioni al sito internet www.comune.rho.mi.it .

VARESE – Alle 20.30, al teatro di Varese di piazza della Repubblica, spettacolo “Tootsie – Il musical” con Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti. Prenotazioni e informazioni al sito internet www.teatrodivarese.com .

ROVELLO PORRO – Alle 21, al teatro San Giuseppe di via Dante 109, va in scena la commedia di Nicola Lernia “Le verità eterne”. Informazioni al sito internet www.teatrorovello.it.

Domenica 26 gennaio

LIMBIATE – Alle 16, al teatro comunale di via Valsugana 1, va in scena lo spettacolo per ragazzi “Oz Il Mago” diretto da Massimiliano Fenaroli. Per informazioni e prenotazioni sito internet www.comune.limbiate.mb.it.