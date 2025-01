Città

SARONNO – Gli aumenti della bollette di Alfa, le tariffe più alte in Focris, il degrado al cimitero e la sua grande crociata il problema smog in via Caduti della Liberazione. Sono alcune delle battaglie cittadine condotte con passione e determinazione da Sergio Giannoni classe 1937 che si è spento ieri mattina.

Una morte improvvisa che ha colto di sorpresa la città di Saronno. Eletto consigliere comunale nel 2004 era stato capogruppo della Lega e poi confermato anche nel 2009 quando però si era verificato il caso “dell’anatra zoppa” e si era tornati subito alle urne. Nel 2010 si era candidato sindaco con la Lega Padana senza però riuscire ad entrare in consiglio comunale. Con Unione Padana era stata candidato al Senato nel 2013. Di lui si ricordano soprattutto le proteste come quella in via Caduti della Liberazione quando con i vicini aveva bloccato ripetutamente il traffico contro lo smog che rendeva irrespirabile l’aria. “Quando vado in montagna rischio una reazione allergica visto che non qui non sappiamo più come sia l’aria pulita” era una delle sue battute più riuscite.

Aveva lavorato per 45 anni nel settore tessile e prima della pensione aveva fatto il consulente andando anche in diverse occasioni in trasferta in Cina. Era stato nominato Cavaliere nel 2004.

L’ultima crociata due anni fa quando, dopo aver fatto esplodere il caso aumento delle rette Focris nel post covid, aveva per primo parlato degli aumenti imposti da Alfa sul costo dell’acqua mettendo in lui anche errori nella bollettazione. Si era subito mobilitato con un incontro con il sindaco Augusto Airoldi e recandosi dai carabinieri “perchè sono pronto anche a fare una denuncia”.

“È stato un grande amico, nostro consigliere comunale durante il secondo mandato di Pierluigi Gilli – il commento del segretario cittadino della Lega Angelo Veronesi – È stato un grande combattente, aveva sempre la risposta pronta e non mancava mai di una battuta spiritosa. Un grande amico che ci lascia”. Tanti i messaggi di cordoglio di chi lo ricorda con affetto arrivati in queste ore ai due figli.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti