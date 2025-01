Città

SARONNO – Asst Valle Olona ha incontrato referenti della direzione dell’Asl Cuneo 1 per approfondire il tema dell’assistenza territoriale e confrontarsi sui diversi contesti aziendali.

“Sono stati due giorni molto importanti per scambiarci le migliori esperienze sulla sanità territoriale e contribuire allo sviluppo di una cultura di innovazione”, queste le parole del direttore socio sanitario, John Tremamondo, a proposito della visita conclusasi oggi.

I lavori, cominciati ieri, sono stati aperti dal direttore socio sanitario di Asst Valle Olona che ha posto l’attenzione sui principali obiettivi che le Case di Comunità devono raggiungere, in collaborazione con le Centrali Operative Territoriali: implementare la medicina di prossimità, prendere in carico i pazienti cronici e fragili, la telemedicina.

Il confronto è proseguito con un approfondimento sui modelli organizzativi dell’Ospedale di Comunità, sulle Case di Comunità e sulle modalità di raccordo tra Nucleo Dimissioni Protette, Medici di Medicina Generale e Cot (Centrale operativa territoriale).

Il gruppo di lavoro ha poi visitato l’Ospedale di Comunità di Somma Lombardo, la Casa di Comunità di Saronno e la Centrale Operativa Territoriale saronnese per toccare con mano alcune delle realtà della nostra Asst.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito, con la nostra esperienza, a questo scambio di idee sull’implementazione e lo sviluppo dei servizi e dell’assistenza territoriali previsti dal DM77”, spiega il direttore socio sanitario, “in questa due giorni molto intensa abbiamo condiviso il nostro know-how con le colleghe dell’Asl Cuneo 1 e auspichiamo che il modello organizzativo di Asst Valle Olona, in ambito di assistenza di prossimità per la popolazione, sia per loro un esempio propositivo dal quale partire per rafforzare ancora di più la loro offerta sanitaria territoriale”.

Presenti all’incontro per l’Asl Cuneo 1 la coordinatrice del dipartimento medico riabilitativo, la coordinatrice del dipartimento chirurgico, la Coordinatrice del Dipartimento integrazione territoriale, la coordinatrice della struttura di Diabetologia territoriale e Rete ambulatori della Salute e Infermieristica di Comunità e la coordinatrice di Neuroriabilitazione/Unità stati vegetativi.

(foto: la delegazione da Cuneo in visita a Saronno)

24012025