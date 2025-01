ilSaronnese

GERENZANO – Nel corso del consiglio comunale di Gerenzano del 15 gennaio, il consigliere Molteni ha espresso una dichiarazione di voto con riserva sull’approvazione del Dup 2025-2027, ribadendo la sua posizione di forte critica verso il sistema centralista che sta strangolando le autonomie locali. “Ho dato il mio voto favorevole per senso di responsabilità, ma con grande riserva. Lo stato centrale continua a sottrarre risorse ai comuni e ci impone di far quadrare i conti con strumenti sempre più limitati. Questo non è amministrare, questo è eseguire ordini dall’alto. E noi amministratori locali non possiamo più accettarlo senza reagire.”

Molteni ha sottolineato come il Dup, pur rappresentando un documento programmatico fondamentale, sia sempre più vincolato da decisioni che arrivano da Roma e che non lasciano ai comuni alcun margine di autonomia gestionale. “Non possiamo più accettare che le nostre amministrazioni diventino semplici esecutrici di decisioni prese altrove. Qui il problema non è più di destra o di sinistra, è un problema di sopravvivenza amministrativa. Se le amministrazioni locali non fanno fronte comune, continueremo a subire tagli e vincoli che ci impediscono di governare davvero i nostri territori.”

Molteni ha ribadito che è necessario un cambio di paradigma, perché le amministrazioni locali non possono più limitarsi a subire decisioni imposte, ma devono attivamente lavorare per recuperare autonomia e capacità di gestione diretta delle proprie risorse.⁠”Abbiamo una responsabilità nei confronti dei cittadini. Possiamo continuare a tappare buchi e a subire imposizioni dall’alto, oppure possiamo alzare la testa e iniziare a ragionare su un modello che dia ai comuni il potere di decidere. È ora che i comuni si organizzino per chiedere più autonomia e più strumenti per governare davvero.”

Il consigliere ha infine fatto un richiamo chiaro al federalismo e al Patto per il Nord, ribadendo la necessità di un fronte comune tra amministratori locali per uscire dal modello centralista che oggi li costringe a operare in condizioni sempre più difficili. ⁠”Dobbiamo essere onesti: o si fa un passo avanti verso l’autonomia vera, oppure i comuni diventeranno solo uffici periferici dello stato centrale. Io non voglio amministrare solo per far quadrare bilanci imposti da Roma, voglio poter lavorare per il bene della mia comunità. E per farlo, servono strumenti veri, serve un federalismo concreto e non più promesse vuote.”

Nei prossimi mesi, Molteni continuerà a portare avanti la battaglia per un’amministrazione locale più libera e indipendente, attraverso: un confronto con altre amministrazioni locali per creare una rete di sindaci e consiglieri pronti a rivendicare maggiore autonomia; sostegno attivo al Patto per il Nord, con incontri e dibattiti per sensibilizzare amministratori e cittadini; pressione politica a livello locale e regionale per chiedere strumenti più efficaci per la gestione delle risorse comunali.

(foto d’archivio)

