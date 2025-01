Città

SARONNO – L’ultimo saluto ad Ambrogio Banfi, la denuncia dei problemi dei viaggiatori da parte del comitato tra le notizie più lette ieri su ilSaronno

In occasione della festa dedicata agli innamorati, sono stati preparati 1.500 biscotti Amaretti, distribuiti al Santuario di Saronno con una novità: l’aggiunta del pistacchio per celebrare l’amore in modo originale.

Al mercato di Saronno è stato rubato un portafoglio, e il ladro ha tentato di prelevare denaro al bancomat con una carta sottratta. La vittima ha denunciato l’accaduto alle autorità.

Durante un controllo, i carabinieri hanno scoperto una serra di marijuana e un boa constrictor di due metri nella casa di una coppia. Entrambi sono ora indagati per reati legati alla droga e alla fauna protetta.

Il Comitato Viaggiatori ha documentato con foto le riduzioni del servizio ferroviario a Saronno Centrale, sottolineando i disagi causati agli utenti e puntando il dito contro i tagli al trasporto pubblico locale.

Sabato nella chiesa di San Francesco si terrà l’ultimo saluto ad Ambrogio Banfi, saronnese stimato e conosciuto per il suo impegno nella comunità.

La Caronnese ha ufficializzato la gestione del calcio femminile di Serie C, un passo importante per il club e un segnale di crescita per lo sport locale.

