Comasco

LOMAZZO – “Si avvisa la cittadinanza che sono in corso i lavori di ripristino dei tagli strada effettuati dalla società Open fiber per la posa della fibra ottica“: così una nota dell’Amministrazione comunale di Lomazzo.

Proseguono dal Municipio: “Si comunica altresì che i suddetti lavori sono gestiti esclusivamente dalla società appaltatrice individuata da Open fiber. Ci scusiamo per eventuali disagi precisando che il Comune di Lomazzo non ha responsabilità diretta sull’esecuzione dei suddetti lavori in quanto derivano da precedenti lavori, posa della fibra ottica, progettati e realizzati direttamente da psrte di un ente terzo”.

(foto archivio: la posa della fibra ottica in una località della zona. Progressivamente, tutto il territorio verrà “coperto” da internet veloce)

24012025