ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Sono entrati in azione nella notte e hanno rubato tutte le derrate alimentari della scuola elementare Sant’Alessandro tanto che i gestori hanno dovuto provvedere ad un cambio di menù avvisando tempestivamente le famiglie.

E’ il furto messo a segno nella notte di oggi, quella tra giovedì 23 e venerdì 24 gennaio, alla scuola elementare nell’omonima via Sant’Alessandro. Difficile dire quando i ladri siano entrare in azione ma è certo che fossero più persone. Hanno forzato una finestra e sono entrati nell’area mensa. Qui hanno fatto razzia degli alimenti conservati per i pranzi dei prossimi giorni. I ladri hanno preso anche due furgoni e le chiavi di un terzo mezzo. Non sono stati fatti altri danni oltre alla finestra danneggiata per entrare.

Il furto è stato scoperto stamattina, venerdì 24 gennaio, e ci si è subito attivati per garantire, se pur con un diverso menù, il servizio mensa per oggi a pranzo. Sono state informate le famiglie e ovviamente l’Amministrazione comunale. E’ stato realizzato un sopralluogo ma i ladri sono entrati solo in mensa e in un magazzino in cui non è stato preso nulla ma solo danneggiata una porta.

