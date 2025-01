Altre news

SARONNO – Oggi il cielo è caratterizzato da nubi basse e banchi di nebbia che si diradano progressivamente, lasciando spazio a cieli parzialmente nuvolosi nel pomeriggio. In serata le nubi torneranno ad aumentare, ma non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature odierne segnano una massima di 11°C e una minima di 0°C, con lo zero termico attestato a 2877 metri. I venti sono deboli, provenienti da Nord-Nordovest al mattino, mentre nel pomeriggio risultano assenti. Non sono segnalate allerte meteo.

La giornata beneficia di un campo di alta pressione che mantiene condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, con qualche annuvolamento in aumento verso sera. Per ulteriori dettagli, visita 3BMeteo.

LAZZATE – Oggi il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di leggere velature nel pomeriggio. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature raggiungeranno una massima di 11°C e una minima di 2°C, mentre lo zero termico si attesterà a circa 2810 metri. I venti saranno deboli e provenienti da Nord al mattino, mentre nel pomeriggio risulteranno assenti. Non sono segnalate allerte meteo.

TRADATE – Oggi il cielo si presenta prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Non sono attese piogge nelle prossime ore. Le temperature odierne registrano una massima di 11°C e una minima di 0°C, con lo zero termico posizionato a circa 2819 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Nord-Nordovest al mattino, mentre nel pomeriggio saranno assenti. Non sono segnalate allerte meteo.

