Cronaca

ORIGGIO / MOZZATE – A Mozzate nel tardo pomeriggio di ieri, erano le 18, un pedone è stato investito in via Guffanti: sul posto il tempestivo intevento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù e di una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago: è stato soccorso un ragazzo di 26 anni che ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei fatti.

Ieri mattina invece l‘ennesimo incidente al bivio fa le autostrade A9 ed A8 ad Origgio: è successo in direzione Milano ed è rimasto coinvolto un mezzo pesante. E’ stata soccorsa una donna di 52 anni trasportata in ambulanza all’ospedale Galeazzi di Milano per lesioni piuttosto serie ma non in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro anche auto-infermieristica, polizia stradale e vigili del fuoco.

(foto archivio)

24012025