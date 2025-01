Cronaca

SARONNO – Sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare il rapinatore che martedì sera ha preso di mira il grande magazzino di abbigliamento in piazza Libertà.

E’ successo poco prima della chiusura nel negozio Ovs un uomo con il volto coperto da una sciarpa si è presentato davanti alla cassa. Ha estratto una forbice e ha intimato al dipendente di consegnare il denaro. Il cassiere ha tentato di bloccare il malvivente ma ha finito per riportare una ferita alla mano. Il rapinatore ha quindi preso il denaro ed ha lasciato il punto vendita.

Secondo i primi rilievi il bottino ammonterebbe a circa 150 euro. Lievi le ferite riportate dal cassiere medicate e giudicate guaribili con pochi giorni di prognosi. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia cittadina sono arrivati in pochi minuti ed hanno raccolto la testimonianza del cassiere e di un cliente presente al momento del colpo.

C’è una sommaria descrizione del rapinatore che si esprimeva in un buon italiano ma nessuno dei presenti è riuscito a capirne la nazionalità. I carabinieri hanno recuperato anche le immagini delle telecamere del centro nella speranza di riuscire ad identificarlo con i suoi movimenti prima e dopo il colpo.

(foto archivio)

