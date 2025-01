Città

SARONNO – Si terranno domani sabato 25 gennaio i funerali di Sergio Giannoni cavaliere ex consigliere comunale e candidato sindaco.

Sergio Giannoni, classe 1937, si è spento giovedì, lasciando un segno profondo nella comunità saronnese. Conosciuto per la sua passione e determinazione, Giannoni ha dedicato anni a battaglie cittadine come gli aumenti delle bollette di Alfa, le tariffe Focris, il degrado del cimitero e il problema dello smog in via Caduti della Liberazione. Questi temi lo hanno visto protagonista di numerose proteste e iniziative, sempre con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita a Saronno.

Consigliere comunale dal 2004, Giannoni era stato capogruppo della Lega e, successivamente, candidato sindaco con la Lega Padana nel 2010 e al Senato con Unione Padana nel 2013. Tra i suoi gesti simbolici, si ricorda la protesta contro lo smog in via Caduti della Liberazione, dove, insieme ai residenti, aveva più volte bloccato il traffico. Celebre una delle sue battute: “Quando vado in montagna rischio una reazione allergica, visto che qui non sappiamo più come sia l’aria pulita.”

La sua ultima crociata, due anni fa, fu contro gli aumenti delle rette Focris e delle bollette idriche di Alfa, denunciando errori nella bollettazione e richiedendo l’intervento del sindaco Augusto Airoldi.

Al funerale, che sarà celebrato alle 16, si attende una nutrita delegazione del mondo politico saronnese oltre ad amici e conoscenti che si stringeranno intorno ai due figli.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti