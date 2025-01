Cronaca

SARONNO – Ancora un incidente in via I maggio a Saronno, nei pressi del teatro civico, dove in passato ne sono già capitati, anche gravissimi.

In questo caso è stata investita da un’auto di passaggio una pensionata di 86 anni: è successo ieri mattina alle 8.10, la buona notizia è che dopo il ricovero in ospedale la donna è stata giudicata fuori pericolo.

Sl luogo del sinistro, nell’immediatezza, l’intervento di una pattuglia della polizia locale, ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Misinto. L’anziana è stata poi trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Garbagnate Milanese pe le cure del caso. Sulla dinamica dell’incidente e per risalire alle eventuali responsabilità, sono stati avviati accetamenti da parte degli agenti della vigilanza urbana saronnese.

Via I maggio, fra centro cittadino e periferia, è una delle arterie più trafficate di Saronno, in ogni orario della giornata.

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso per un incidente in via I maggio di Saronno)

24012025