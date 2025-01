Softball

SARONNO – Ai nastri di partenza la nuova stagione del softball, con esodo delle giocatrici più talentuose verso il Messico, dove dal prossimo fine settimana va in scena la seconda edizione del campionato professionistico; per molte atlete della zona una grande occasione, in vista di rientrare poi in Italia per la disputa della serie A1.

Ecco un elenco completo delle giocatrici italiane e straniere che hanno militato nel campionato italiano e che parteciperanno al prossimo campionato di softball messicano:

Giocatrici italiane

Giulia Longhi – Bravas de León Marta Gasparotto – Bravas de León Elisa Cecchetti – Diablos Rojos del México Ilaria Cacciamani – Diablos Rojos del México Alice Nicolini – Algodoneros de Guasave

Giocatrici straniere con trascorsi in Italia

Christina Toniolo (Inox Team Saronno) – Olmecas de Tabasco Mikiko Eguchi (ex Mkf Bollate) – Charros de Jalisco Yilian Tornes (ex Caronno Pertusella) – El Águila de Veracruz Yamerki Guevara (ex Old Parma e Blue Girls) – Diablos Rojos del México Lixiana Melendez Castillo (ex Thunders) – Bravas de León Eva Voortman (olandese, con trascorsi in Italia) – Charros de Jalisco Lindsay Thomas (ex Forlì e Sestese) – Algodoneros de Unión Laguna Beatriz Alonso (spagnola, ex Legnano) – Naranjeros de Hermosillo Uxua Modrego (spagnola, ex Saronno ora Mkf Bollate) – Naranjeros de Hermosillo

Questo elenco include tutte le atlete note al momento che hanno legami con il campionato italiano e che prenderanno parte al torneo messicano.

(foto: Alice Nicolini, ex Saronno ora Mkf Bollate)

