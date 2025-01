Politica

VARESE – “Ancora una volta il ministro Matteo Salvini, invece di dare delle risposte ai disagi che i cittadini si trovano a vivere ogni giorno, si e’ nascosto dietro fantomatici complotti e la solita propaganda”. Lo ha detto Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto, vice-presidente del gruppo di Italia viva alla Camera dei deputati, dopo l’informativa urgente del ministro dei Trasporti sulla situazione della rete ferroviaria nazionale.

“Ci saremmo aspettati che il ministro ci spiegasse in che modo intende tagliare le corse, gestire il coordinamento di tutti questi cantieri, come informare in modo adeguato i cittadini e, non ultimo, anche come verranno gestiti i rimborsi. Invece – ha proseguito – abbiamo sentito parlare di responsabilita’ delle opposizioni, di sabotaggi, di incidenti messi in atto da entita’ oscure e di responsabilita’ delle opposizioni. Il ministro ha detto che il Paese e’ totalmente indifeso di fronte a qualsiasi tipo di attacco. Quali sono allora i controlli messi in campo o gli anticorpi per evitare che il caos venga pagato dai cittadini che hanno bisogno di muoversi per lavoro o per curarsi? Avevamo chiesto un’informativa al ministro dei Trasporti per avere delle risposte sui disagi che i cittadini si trovano ad affrontare: non abbiamo ascoltato che la solita propaganda”.

(foto archivio)

24012025