Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Dal luglio scorso un cittadino che vive all’addiaccio nei boschi di Ceriano Laghetto a poche decine di metri dal cimitero cittadino e dal centro abitato. La denuncia viene dalla Lega, che definisce questa vicenda come “gravissima”.

“Da parte del Comune il ruolo non è segnalare, bensì amministrare, affrontare, risolvere. Dettaglio “non dettaglio”: a luglio le temperature superano i 30 gradi, in questo periodo scendono abitualmente e ampiamente sotto allo zero. L’attuale Amministrazione Pd anzichè perdere tempo “a fare opposizione all’opposizione”, ripetendo il solito canovaccio di quanto era brutta e cattiva la Lega, si deve ricordare che è pagata. per giunta lautamente, non per fare opposizione ma per amministrare, per lavorare, per risolvere anche i casi problematici come questo, nelle modalità previste dalla legge. Tristemente e drammaticamente, invece, questo sindaco e la sua squadra perdono tempo a buttarla in politica sui social, dimenticando che il vero protagonista della grave vicenda non è il nostro consigliere comunale Dante Cattaneo, che ha portato all’attenzione questa vicenda, bensì l’uomo che affronta ogni notte temperature polari”.

(foto: da mesi un cittadino vive in tenda nel bosco di Ceriano Laghetto)

24012025