LOMAZZO – A Lomazzo torna l’atteso appuntamento con il rogo della Giubiana, un evento che unisce tradizione, comunità e beneficenza. L’iniziativa, organizzata dall’associazione lombarda “Pompieri sempre odv” di Lomazzo, con la collaborazione dell’oratorio e il patrocinio del comune, si svolgerà domenica 26 gennaio all’oratorio di via Milano.

Le attività prenderanno il via nel pomeriggio: alle 17 sarà offerto a tutti il caldo e aromatico vin brulé, mentre dalle 18 aprirà la cucina con un menù ricco di specialità. Il protagonista sarà il tradizionale risotto con la salsiccia, preparato secondo la tradizione per allontanare i fastidiosi moscerini. Non mancheranno anche panini con salamino e patatine fritte.

Il momento clou della serata arriverà alle 19, quando il fantoccio della Giubiana sarà incendiato, dando vita al suggestivo rogo che richiama antiche credenze legate alla previsione della primavera. Questo rituale, profondamente radicato nella cultura popolare lombarda, diventa ogni anno un’occasione per riscoprire usanze e detti tradizionali.

Oltre al suo valore simbolico, l’evento si distingue per il suo fine solidale: l’intero ricavato sarà devoluto alla caserma dei vigili del fuoco di via del Rampanone e servirà per l’acquisto di nuove attrezzature di soccorso, fondamentali per le operazioni di emergenza sul territorio.

(foto d’archivio)

