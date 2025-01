Cronaca

SARONNO/LUBIANA – Uno degli arrestati nel blitz compiuto dalla polizia a Lubiana, in Slovenia, il 7 dicembre, è il cittadino albanese accusato dell’omicidio avvenuto a Saronno nell’ottobre scorso. L’operazione, condotta da unità speciali della polizia slovena, ha portato all’arresto suo e di altre due persone per una vicenda differente; sono fortemente indiziate di reati gravi, tra cui omicidio, produzione e traffico di droga, armi ed esplosivi.

Un’indagine internazionale che collega Saronno e Lubiana

L’arresto fa dunque parte delle indagini sull’omicidio avvenuto alla periferia di Lubiana, dove un collaboratore di giustizia bosniaco di 42 anni è stato assassinato mentre si trovava a bordo della sua auto. Il capo della polizia investigativa slovena, Darko Muženič, ha spiegato che le prove raccolte sul luogo del delitto, insieme a perquisizioni e analisi approfondite, hanno portato all’individuazione dei sospettati: un 38enne cittadino della Bosnia ed Erzegovina, il 40enne albanese, e un 22enne sloveno. Tra questi, il cittadino albanese è – appunto – ritenuto anche il responsabile dell’omicidio di Saronno.

Un’organizzazione criminale ben strutturata

La banda, descritta come estremamente pericolosa e ben organizzata, aveva una gerarchia chiara nella catena di comando. A capo del gruppo, il 38enne bosniaco era già ricercato con mandato internazionale per reati analoghi in Croazia e Bosnia ed Erzegovina. Le perquisizioni condotte nell’area di Lubiana hanno portato al sequestro di un vasto arsenale, incluse armi automatiche con silenziatori, dieci chilogrammi di eroina, un chilogrammo di cocaina, denaro contante e apparecchiature elettroniche.

Un blitz coordinato per fermare una rete criminale internazionale

L’operazione, secondo Muženič, ha colpito duramente un’organizzazione pronta a tutto, attiva in più Paesi e coinvolta in attività criminali su vasta scala. Gli investigatori continuano a lavorare per identificare altri membri del gruppo e ricostruire il ruolo preciso degli arrestati nei due omicidi.

(foto della scena del delitto a Lubiana: Tv Slovenia, fermo immagine)

