SARONNO – Sono tanti i messaggi di ricordo e di cordoglio che stanno arrivando ai figli di Sergio Giannoni dopo che l’ex consigliere comunale e candidato sindaco si è spento ieri mattina giovedì 23 gennaio. I funerali si terranno sabato 25 gennaio in Prepositurale alle 16.

Marta Gilli, presidente del consiglio comunale

Io e tutto il consiglio comunale partecipiamo al cordoglio per la dipartita del cavaliere Sergio Giannoni, già consigliere comunale, di cui rammenta il generoso impegno per la comunità saronnese e per la città. Porgiamo sentite condoglianze alla famiglia.

Pierluigi Gilli (consigliere comunale)

Con Sergio Giannoni se ne va un altro pezzo della storia amministrativa della nostra città, che non dimentica chi ha rappresentato i cittadini con impegno ed abnegazione, dando esempio di civismo. Ora riposa sereno dopo le tante battaglie combattute con passione ed energia. Aggiungo il mio cordoglio personale a quello della famiglia e degli amici di Sergio Giannoni, che ricorderò come attivo, attento e generoso Consigliere sui banchi del Consiglio Comunale e nella vita civile.

Angelo Veronesi (segretario Lega)

È stato un grande amico, nostro consigliere comunale durante il secondo mandato di Pierluigi Gilli. È stato un grande combattente, aveva sempre la risposta pronta e non mancava mai di una battuta spiritosa. Un grande amico che ci lascia”. Tanti i messaggi di cordoglio di chi lo ricorda con affetto arrivati in queste ore ai due figli.

Sara Giudici (direttrice de ilSaronno)

“Buongiorno signorina, la disturbo?” Così iniziava ogni telefonata di Sergio Giannoni da quando ero una giovane giornalista de ilSaronno. In tanti anni mi ha chiamato per questioni politiche, per proteste dei cittadini ma anche per piccole cose che lo facevano arrabbiare come le bandiere strappate o il degrado del cimitero. Giannoni osservava e poi dava la sua voce alla segnalazione. Chiamando i giornali, scrivendo in Municipio o alle altre autorità. Giannoni sapeva guardare e sapeva farsi ascoltare. Era intraprendente e attivo. Era arguto. Capitava i tempi e i modi della comunicazione. Portava pazienza quando c’erano notizie più rilevanti ma bacchettava in caso di ritardi. E’ stato lui il primo a segnalare l’aumento delle rette Focris (comunicato inizialmente solo ai parenti dei degenti) e anche gli errori nella bollettazione dell’acqua. Mi mancherà e soprattutto mancherà ad una città dove in pochi “ci mettono la faccia” e “si accorgono dei problemi”

