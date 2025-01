Cronaca

CESANO MADERNO – È stato giudicato, secondo una perizia psichiatrica, incapace di intendere e volere il sedicenne che, lo scorso 25 settembre, ha aggredito con una mazza da baseball un vicino di casa, un imprenditore sessantenne, ferendolo gravemente. La diagnosi è emersa da una perizia psichiatrica disposta dalla procura per i minorenni di Milano.

Un’aggressione senza motivo apparente

Secondo le indagini dei carabinieri, il giovane, senza alcun apparente motivo, si era recato nel garage dove si trovava la vittima, che non conosceva, e l’aveva aggredita brutalmente. Agli inquirenti avrebbe ammesso che l’aggressione era stata del tutto casuale; era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Dall’istituto Beccaria a una struttura di cura

Dopo alcune settimane trascorse nell’istituto di detenzione minorile Beccaria di Milano, il sedicenne era stato trasferito in una struttura di cura. Il processo a suo carico è fissato per febbraio, ma la diagnosi potrebbe portare a una dichiarazione di non perseguibilità.

(foto archivio: rilievi della Scientifica in un precedente intervento in zona)

25012025