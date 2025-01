Sport

CASTELLANZA – È arrivato il momento di mettersi alle spalle le difficoltà delle ultime uscite, i tanti punti subiti e le situazioni poco fortunate, rimettersi in carreggiata per un campionato in cui ci sono ancora tantissime pagine da scrivere. Per l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno stasera c’e la sfida contro Crema. Un match che conta tantissimo, per entrambe le formazioni, ma forse in questo momento più per Saronno che per Crema.

Rispetto alla netta vittoria dell’andata, gli avversari della squadra di Gambaro sono cambiati parecchio, hanno trovato nuovi giocatori e un rinnovato affiatamento, basti pensare che sono riusciti a vincere cinque delle ultime sette gare giocate, risalendo con decisione dal fondo della classifica. Zupan e Dincic sono in gran forma e giocano forte, Bocconcelli continua a segnare, Venturoli, Murri e Pirani confermano la loro compattezza nella categoria, completano le rotazioni Pianegonda e Morena. Talento diffuso, atletismo e tanto, tantissimo, vento in poppa.

Palla a due stasera alle 17 al PalaBorsani di Castellanza, in palio due punti d’oro.

