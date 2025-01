Calcio

SOLBIATE ARNO – Siamo alla terza giornata di ritorno ed è un altro grande big match per la Caronnese di mister Michele Ferri che sabato pomeriggio nell’anticipo di Eccellenza si trova di fronte la Solbiatese allenata da Danilo Tricarico davanti al pubblico dello storico stadio Chinetti di Solbiate Arno. Questo importante anticipo di campionato viene disputato in una giornata plumbea invernale, con temperatura invernale ma accettabile sotto una pioggia modesta.

La cronaca – Al 7’ la Caronnese apre le danze con Cannizzaro che, palla al piede, lanciato da Colombo, entra in area e al tiro viene rimpallato dalla difesa. La partita è tesa e i padroni di casa nella parte centrale del primo tempo presidiano la metacampo caronnese. Mister Ferri è costretto proprio ad inizio partita ad effettuare il primo cambio: entra Romeo al posto di Doumbia causa infortunio. Al 20’ Riceputo di testa colpisce il palo esterno.

Subito dopo sempre Riceputi effettua un cross verso il centro dell’area rossoblu ma nessuno della Solbiatese ne approfitta.

Al 40’ la Solbiatese passa in vantaggio: calcio d’angolo di Manfre in area dove Gabrielli in piena mischia aggancia ed insacca sulla corta distanza: 1-0.

Due minuti dopo Romeo ci prova dall’altra parte del campo ma il flebile tiro rasoterra dell’attaccante caronnese viene parato facilmente a terra dal portiere di casa Cavalleri.

Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo. Nella ripresa la Caronnese ci crede fino alla fine.

Al 5’ Romeo da buona posizione s’inserisce nell’area di casa con una serpentina e calcia sfiorando la traversa. Gli uomini di Ferri sono entrati in campo con piglio diverso e nel corso dei minuti si rendono più pericolosi nell’area di casa.

Al 25’ Colombo costringe l’estremo difensore avversario alla respinta a terra.

Le parti si sono invertite e i rossoblu hanno in mano la partita: più volte la Caronnese impensierisce la difesa di casa con calci piazzati e con diverse incursioni.

Al 43’ arriva però la doccia fredda per i ragazzi di Caronno che ha di fatto hanno guidato tutta la ripresa: Galli effettua un preciso assist per Torraca che con un insidioso rasoterra beffa Paloschi congelando di fatto il risultato finale della partita: 2-0.

La Solbiatese di conferma la bestia nera della Caronnese.

TABELLINO SOLBIATESE-CARONNESE 2-0

SOLBIATESE: Cavalleri, Gabrielli, Lorusso, Monti, Minuzzi, Cocuz Neculai, Manfre, Riceputi (45′ st Lonardi D.), Scapinello (35′ st Torraca), Lonardi L. (30′ st Laraia), Martinez (40′ st Galli). A disposizione: Seitaj, Silla, Mongelli, Giamberini, Mondoni. All. Tricarico

CARONNESE: Paloschi, Lofoco (16′ st Napoli), Dilernia, Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Cerreto (23′ st Savino), Colombo, Cannizzaro (16′ st Paltrinieri), Doumbia (11′ pt Romeo). A disposizione: Vergani, Battistella, Tondi, Oliviero, De Angelis. All. Michele Ferri

ARBITRO: Gabriele Nicosia di Cinisello Balsamo

ASSISTENTI: Simone Bonfanti di Milano e Philip Julian Buschmann di Milano

RETI: 40′ pt Gabrielli (S), 43′ st Torraca (S)

AMMONITI: Laraia (S), Riceputi (S), Cannizzaro (C), Sorrentino (C), Romeo (C), Dilernia (C)

25012025