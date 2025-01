Città

SARONNO – La Perfetti di Lainate continua a distinguersi come uno dei luoghi di lavoro migliori al mondo. Il colosso delle caramelle e chewing-gum, con sede a Lainate, ha ottenuto per il quinto anno consecutivo la prestigiosa certificazione “Top Employer”.

Un riconoscimento all’eccellenza

La certificazione premia le politiche e le strategie di gestione delle risorse umane dell’azienda, volte a migliorare il benessere dei dipendenti e a creare un ambiente di lavoro stimolante. Quest’anno la Perfetti ha ottenuto un punteggio del 91,54%, leggermente inferiore rispetto agli anni precedenti (-1,35% rispetto al 2024 e oltre 2 punti percentuali in meno rispetto al 2023), ma comunque ben 7,3 punti percentuali sopra la media delle 150 aziende italiane certificate.

Le dichiarazioni della direzione HR

“Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto, ma ancora di più del percorso di continuo progresso che ci porta a migliorare ogni aspetto dell’employee experience in Perfetti Van Melle Italia”, ha dichiarato Francesca Fraulini, direttrice delle risorse umane del gruppo. “Questo appuntamento annuale ci spinge ad alzare costantemente l’asticella dell’impatto positivo che vogliamo avere sul percorso professionale e umano delle nostre persone. Non ci limitiamo agli ambiti classici di talent acquisition, formazione e crescita professionale, ma puntiamo anche su aspetti che incidono sulla vita personale dei dipendenti, come il wellbeing e la diversità, equità e inclusione (De&I)”.

Un modello di riferimento

Nonostante una leggera flessione nel punteggio rispetto agli anni precedenti, la Perfetti si conferma un modello di eccellenza nel panorama aziendale italiano e internazionale, continuando a “sfornare” non solo dolciumi e chewing-gum, ma anche innovazione e attenzione alle persone.

