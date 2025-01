news

Chainlink è uno dei progetti più importanti e promettenti dell’intero universo crypto. A dirlo sono numerosi C.E.O. e figure autorevoli del settore. Ciò avviene perché Chainlink è semplicemente l’oracolo più importante del mercato, su cui si basa il funzionamento stesso degli scambi di criptovalute.

Per chi non sapesse cos’è un oracolo, si tratta di un sistema che consente, tra le altre cose, di determinare in tempo reale il prezzo delle criptovalute anche tra blockchain diverse. Senza questo strumento, il mercato avrebbe grandissime difficoltà a funzionare e, salvo progetti terzi che attualmente non possono sostituire completamente Chainlink, il mercato stesso non esisterebbe nella forma e nella fluidità che conosciamo oggi.

Non è quindi un’esagerazione affermare che Chainlink rappresenta una delle colonne portanti del mondo crypto, ma questa non è certo una novità.

Trump e Chainlink: un legame promettente

Ciò che è interessante, e che quindi fa notizia, è il fatto che il progetto DeFi World Liberty Financial, legato al neoeletto presidente Trump, abbia investito direttamente numerosi milioni in Chainlink. Nulla di sorprendente fin qui: è normale che entità con grandi liquidità diversifichino i propri portafogli per mitigare i rischi e cogliere nuove opportunità.

Tuttavia, il punto cruciale è un altro.

Il fatto che Trump, anche se indirettamente, stia investendo in Chainlink conferisce una forte spinta pubblica a questo progetto. E forse è proprio questa la ragione per cui, negli ultimi giorni, si sono registrati accumuli per un totale di circa 20 milioni di dollari di token $LINK.

Bull market in arrivo?

Anche se questa mossa non ha avuto un impatto significativo sul valore di LINK, il prezzo del token è comunque in un trend positivo da diversi giorni. LINK ha registrato, infatti, un aumento di circa il 10% nell’ultima settimana e del 5% negli ultimi 30 giorni, segno di un crescente ottimismo verso questo asset.

Il grafico evidenzia una lateralità che negli ultimi giorni sta mostrando segnali di un possibile rialzo. La resistenza dei 25 dollari è stata superata, suggerendo che presto potrebbe essere raggiunto il massimo del range di 30 dollari. Tuttavia, è importante non lasciarsi trascinare dall’entusiasmo.

I dati mostrano, infatti, che molti trader stanno aprendo posizioni short su LINK, segno che permangono dubbi sul breve e medio termine per questo token.

Solaxy sempre più al centro di Solana

Il mondo di Solana ha recentemente registrato un massiccio aumento delle transazioni on chain, dovuto all’esplosione delle meme coin $TRUMP e $MELANIA legate a Donald Trump e sua moglie Melania. Questa situazione ha portato a una crescita significativa di Solana e del suo ecosistema, che continua a beneficiare della popolarità delle meme coin.

Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica. Persistono, infatti, dubbi sul futuro di questa blockchain, in particolare sulla sua capacità di sostenere tali livelli di stress. Nei giorni scorsi, durante l’euforia legata alle nuove meme coin di Trump e consorte, si sono verificati vari casi di operazioni rimbalzate e disservizi minori causati dalla congestione del network.

Per affrontare questi problemi, alcuni sostengono l’adozione di soluzioni di scalabilità come Solaxy ($SOLX). Questo progetto rappresenta un layer 2, ovvero una chain che si integra con Solana per assorbire parte del traffico e alleggerire il network principale.

Solaxy ($SOLX): una possibile soluzione e un’opportunità di investimento

Questa soluzione è simile a quella adottata con successo da Ethereum, che vanta numerosi layer 2 perfettamente integrati. Per questo motivo, il mercato sta mostrando grande interesse verso Solaxy, considerandolo una risposta efficace ai problemi di Solana e una promettente opportunità d’investimento.

I layer 2 di Ethereum si sono rivelati estremamente redditizi per gli investitori, grazie alla loro alta capitalizzazione e prestazioni eccellenti. Solaxy potrebbe facilmente seguire lo stesso percorso, con il vantaggio di una concorrenza ancora inesistente e di essere un pioniere di quello che potrebbe diventare un grande trend del 2025.

Se i layer 2 di Solana si affermeranno, come molti analisti prevedono, Solaxy potrebbe emergere come leader di un settore in rapida espansione.

Ecco perché l’attuale prevendita di Solaxy sta registrando un grande successo, con oltre 13 milioni di dollari raccolti e un token $SOLX acquistabile al prezzo di lancio di 0,001612 dollari. Non resta che attendere il listing sugli exchange, con la consapevolezza che questa potrebbe essere l’ultima occasione per acquistare a un prezzo così conveniente.

