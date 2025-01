Limbiate

LIMBIATE – Il teatro comunale di Limbiate si prepara ad accogliere un evento imperdibile per tutti gli amanti dell’operetta. Sabato 1 febbraio, alle 21, la compagnia d’operette Elena D’Angelo porterà in scena Scugnizza, una delle operette italiane più amate e rappresentative del genere. Questo capolavoro, composto da Carlo Lombardo e Mario Costa, è un’operetta in tre atti che mescola momenti comici e profondamente commoventi, narrati attraverso un sapiente intreccio di musica, canto e danza.

Nella festosa cornice di Napoli, due scugnizzi Totò e Salomè, con la loro fitta schiera di amici, conducono vita spensierata. In vacanza a Napoli si trovano anche alcuni turisti americani, fra cui il ricco vedovo Toby Gutter, sua figlia Gaby ed il suo segretario Chic. Gli scugnizzi, con Salomé in testa, portano una ventata di felicità nella vita degli americani e mister Toby matura la decisione di sposare la “scugnizza” e di portarsela in America.

La regia è firmata da Elena D’Angelo, che sarà anche protagonista sul palco accanto a un cast tra cui Matteo Mazzoli, Paolo Cauteruccio, Merita Dileo, Gianni Versino, Maresa Pagura, Carlo Randazzo e Paola Scapolan. Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo ci saranno il corpo di ballo e l’orchestra dal vivo, sotto la direzione della maestra Marcella Tessarin. Le coreografie sono curate da Martina Ronca.

