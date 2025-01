news

Nel panorama delle criptovalute, piattaforme come Pump.fun hanno lasciato il segno nello scorso anno, riducendo le barriere di ingresso per poter lanciare la propria meme coin. Pump.fun è una launchpad per la creazione di crypto token, in particolare meme coin, ed è operante sulla blockchain di Solana dal gennaio 2024.

Creata da un individuo con lo pseudonimo “Alon”, la piattaforma si propone di rendere la creazione di token accessibile a tutti, prevenendo al contempo i cosiddetti “rug pull”, cioè quando chi ha creato il token ha allocato a se stesso gran parte del circolante e decide di venderlo tutto nello stesso momento causando dei ribassi che talvolta raggiungono il -99,9%.

Le caratteristiche della piattaforma

Pump.fun garantisce che ogni token creato sulla piattaforma abbia un lancio equo, senza prevendita e senza allocazione al team.

Secondo Alon, i principali problemi con il lancio delle meme coin sono:

Troppi rug pull, con persone che inviano denaro a portafogli casuali. Pochi lanci equi senza tokenomics predatorie. Difficoltà nel creare un token, formare un pool di liquidità e bloccare i token LP (Liquidity Pool).

Lanciare un token richiede tipicamente una serie di prerequisiti, tra cui la conoscenza di linguaggi di programmazione, un capitale iniziale per la liquidità sugli exchange, e familiarità con i concetti del web3 e finanza decentralizzata (DeFi).

Questi ostacoli limitano la creazione di token a persone tecnologicamente esperte o a progetti forniti di capitale di investimento. La proliferazione delle meme coin ha inoltre causato una saturazione del mercato, rendendo rischioso investire in questo settore a causa delle numerose truffe.

I benefici offerti da Pump.fun

Pump.fun offre una piattaforma facile da usare che consente a chiunque di creare la propria meme coin in pochi minuti, senza spese iniziali significative o competenze tecniche. Gli utenti possono lanciare un token SPL (Solana Program Library) senza dover scrivere alcun codice e i trader possono acquistare il token in base a una curva di bonding. Per il sostenimento dell’operatività della piattaforma, tutte le transazioni comportano una commissione di scambio dello 0,5%.

La piattaforma addebita anche una commissione di emissione, che inizialmente era di 2 dollari ed era pagata dal creatore del token. Tuttavia, da agosto 2024, il primo acquirente del token paga questa commissione, e sarà di 0,02 $SOL.

Quando un token raggiunge una capitalizzazione di mercato di circa 86 SOL, ad oggi circa 20.000 dollari, viene quotato su Raydium che è il DEX (exchange decentralizzato) più popolare della blockchain Solana. A questo punto, una parte della fornitura del token viene bruciata, riducendo la fornitura circolante e potenzialmente supportando aumenti di prezzo futuri.

Pump.fun ha visto una rapida crescita della sua liquidità su Solana, in particolare per il volume generato dalle meme coin. La piattaforma è leader nelle transazioni DEX sulla rete Solana, rendendo il trading di meme coin più semplice ed economico grazie alle ridotte commissioni di transazione.

Una nuova soluzione per Solana: Solaxy

Dopo il successo di Pump.fun, un’interessante opportunità nell’ecosistema Solana è rappresentata da Solaxy ($SOLX): la prima layer 2, a tema meme coin, sviluppata per migliorare la scalabilità della rete Solana e risolvere i problemi di congestione a cui abbiamo assistito recentemente, a causa degli alti volumi di scambio generati dalle meme coin.

La prevendita del token nativo di Solaxy, con ticker $SOLX, è in corso sul sito web ufficiale del progetto ed ha già raggiunto il traguardo dei 14 milioni di dollari raccolti dal lancio. Attualmente, ogni token $SOLX è disponibile al prezzo di 0,001612 dollari.

Solaxy offre una soluzione scalabile e veloce per le meme coin, sfruttando sia la robusta infrastruttura di Solana, che la compatibilità con altre reti EVM (Ethereum Virtual Machine). Quindi, mentre Pump.fun abbassa le barriere di ingresso per la creazione di token, Solaxy offre una rete secondaria scalabile e veloce per il trading di esse.

Mancano poche ore al prossimo aumento di prezzo, come previsto dalla roadmap della prevendita. Quindi questa è un’opportunità da non perdere per chi desidera ottenere esposizione all’ecosistema Solana a un prezzo davvero conveniente rispetto a quello che sarà ottenibile una volta che $SOLX verrà quotato sugli exchange.

