SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Azione in merito alle risposte dell’Amministrazione alle critiche mosse dal partito in tema di urbanistica.

In merito alle nostre osservazioni sul ritardo del nuovo piano urbanistico e del piano del traffico, nei giorni scorsi il sindaco Augusto Airoldi ha replicato citando gli incontri pubblici per la stesura del Pgt. Iniziativa lodevole, ma tardiva e che non giustifica i ritardi di atti programmatori che, se arriveranno, non avranno avuto efficacia su riqualificazioni già in corso. L’assessore Franco Casali, invece, ha risposto solo sulla questione di via Monti, limitandosi al problema del transito degli autocarri. Tuttavia, ignorare la pericolosa promiscuità tra scuola e strada trafficata significa non affrontare seriamente il tema della sicurezza dei pedoni e della vivibilità del quartiere tutt’ora irrisolto anche dal senso unico.

C’è stato poi un invito agli autisti a prestare più attenzione, ma scaricare le responsabilità su di loro non è la soluzione. Gli amministratori devono progettare soluzioni efficaci per tutti i cittadini, e non limitarsi a cercare colpe altrove.

Non è la prima volta che critichiamo la Giunta con toni costruttivi, ma le nostre osservazioni sono state spesso liquidate con superficialità, come nel caso delle tariffe degli autobus. Nell’agosto 2023 avevamo previsto un aumento e raccomandato di affrontare il problema alla fonte. Siamo invece stati accusati di diffondere fake news. Gli aumenti sono poi arrivati, dopo una campagna mediatica da parte della Giunta sui contributi pubblici adoperati per calmierare i prezzi e sulla gratuità natalizia del servizio.

Ribadiamo la necessità di un cambio alla guida di Saronno. Riconosciamo l’impegno e la serietà di alcuni membri di questa maggioranza, ma è giunto per loro il momento di compiere scelte coraggiose per il futuro della città. Solo con una visione chiara e condivisa si potrà riportare Saronno a crescere.

