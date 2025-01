Città

SARONNO – Si è svolta giovedì 23 gennaio, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, la tanto attesa Festa giubilare degli sposi e dei fidanzati. L’evento, caratterizzato da un’intensa partecipazione, ha riempito il Santuario al punto che panche e sedie non sono bastate a contenere tutti i presenti.

Il programma della giornata è iniziato alle 17.30 con la recita del rosario, seguito dalla messa dello sposalizio di Maria e Giuseppe alle 18. Al termine della celebrazione, le coppie presenti hanno ricevuto una speciale benedizione e, come dono simbolico, il tradizionale biscotto amOretto di Saronno. Quest’anno il biscotto, già noto per la sua forma di angioletto e il sapore di amaretto, ha presentato una novità: una delicata nota di pistacchio, a richiamare il verde della speranza, tema centrale del giubileo voluto dal Papa.

La produzione degli amOretti è stata curata con maestria da Massimo Borroni della panetteria Veronese di via Romanò, nel centro di Cesate. Per realizzare i 1.500 biscotti distribuiti durante la serata, sono stati utilizzati 30 kg di farina, 18 kg di burro e zucchero, 120 uova, lievito per dolci, 6 bottiglie di liquore e 2 kg di pistacchio.

Per chi non ha potuto partecipare alla celebrazione, il biscotto amOretto verrà comunque distribuito nelle messe di sabato sera e della domenica.

(foto dalla pagina Facebook del Santuario)

