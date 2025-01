Città

SARONNO – Da qualche giorno diversi cittadini hanno segnalato la mancanza di sacchi per la raccolta differenziata nei distributori automatici situati sotto la rampa del municipio e presso la piscina di via Miola.

Sul posto è stato affisso un cartello che invita i cittadini a rivolgersi alla piattaforma ecologica di via Milano per il rifornimento. Il servizio è disponibile il sabato mattina, offrendo una soluzione temporanea in attesa che i distributori vengano riforniti.

Dal comune di Saronno fanno sapere che si tratta di un problema temporaneo di fornitura, destinato a risolversi all’inizio della prossima settimana. I distributori automatici saranno ricaricati e torneranno a pieno regime. Intanto, si invitano i cittadini a utilizzare la piattaforma ecologica per il ritiro dei sacchi necessari alla raccolta differenziata.

L’amministrazione comunale assicura che il disagio è monitorato e che la normalità verrà ripristinata quanto prima.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?