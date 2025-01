Cronaca

SARONNO – L’incidente è avvenuto ieri mattina, venerdì 24 gennaio, in via Tommaseo, e sono in corso le indagini della polizia locale per risalire all’identità del conducente che, dopo uno scontro in manovra nel parcheggio, ha ingranato la marcia ed è fuggito senza scambiare i dati con l’automobilista, che si è ritrovato con la vettura danneggiata.

È quanto successo intorno alle 10,45 nell’area di sosta alle porte della zona a traffico limitato in via Tommaseo, nel parcheggio dell’ex caserma dei vigili del fuoco. Qui un autocarro con cassone ribaltabile, durante una manovra, ha danneggiato un’auto, ma il conducente non è sceso dal mezzo ed è scappato. L’automobilista non ha potuto fare altro che chiamare la polizia locale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e raccolto la testimonianza del conducente e proprietario della vettura danneggiata.

Sono state avviate le indagini per risalire al mezzo e al conducente. Da qui l’appello a chi abbia visto qualcosa, compresa la targa del veicolo in fuga, a farsi avanti. L’appello è rivolto anche al conducente dell’autocarro, invitandolo a presentarsi presso il comando per chiarire la sua posizione. Fortunatamente non ci sono stati feriti e, quindi, per il conducente non si profila l’accusa di omissione di soccorso.

