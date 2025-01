Città

SARONNO – Torna il Centro Ambientale Mobile (CAM), il servizio itinerante di Amsa e del comune di Saronno dedicato alla raccolta differenziata di rifiuti speciali e ingombranti. Anche per il 2025, il CAM farà tappa in diversi punti della città, offrendo ai cittadini la possibilità di conferire rifiuti come lampadine, toner, pile, oli vegetali o minerali, bombolette spray, neon e materiale elettronico.

Cos’è il CAM e come funziona?

Il Centro Ambientale Mobile è una ricicleria mobile che consente di conferire diverse tipologie di rifiuti che non possono essere smaltite nei normali cassonetti. Tra i materiali accettati troviamo:

Schermi : televisori, monitor LCD e al plasma (non superiori a 21 pollici). Non sono ammessi monitor e TV a tubo catodico.

: televisori, monitor LCD e al plasma (non superiori a 21 pollici). Non sono ammessi monitor e TV a tubo catodico. Sorgenti luminose : lampadine a basso consumo, neon, lampade fluorescenti e a LED.

: lampadine a basso consumo, neon, lampade fluorescenti e a LED. Elettronica di consumo : piccoli elettrodomestici come telefoni cellulari, computer, stampanti, aspirapolveri, tostapane, ventilatori, sveglie, rasoi e strumenti musicali elettronici di piccole dimensioni.

: piccoli elettrodomestici come telefoni cellulari, computer, stampanti, aspirapolveri, tostapane, ventilatori, sveglie, rasoi e strumenti musicali elettronici di piccole dimensioni. Altri rifiuti: oli vegetali e minerali, toner, cartucce per stampanti e bombolette spray etichettate come materiali pericolosi.

Il CAM rappresenta un’opportunità per smaltire correttamente rifiuti particolari, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della raccolta differenziata in città.

Le date e le location previste per il 2025 sono:

27 gennaio, viale Prealpi parcheggio UNES

24 febbraio, via Amadeo parcheggio

31 marzo, via Prampolini parcheggio fronte cimitero

28 aprile, via Vergani parcheggio

26 maggio, via Cattaneo parcheggio

30 giugno, viale Prealpi parcheggio UNES

28 luglio, via Amadeo parcheggio

29 settembre, via Prampolini parcheggio fronte cimitero

27 ottobre, via Vergani parcheggio

24 novembre, via Cattaneo parcheggio

Per maggiori informazioni sul servizio, visita il sito di Amsa al link seguente: Centro Ambientale Mobile Amsa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?