Cronaca

SARONNO – Grave incidente oggi pomeriggio, sabato 25 gennaio, in via San Giuseppe all’intersezione con corso Italia. Poco prima delle 18 si è verificato il tamponamento tra due utilitarie che arrivavano da via Carcano. La prima vettura ha colpito un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali in quello che è uno dei punti più trafficati

Immediata la mobilitazione dei soccorsi con l’arrivo sul posto di un’ambulanza e dell’auto infermieristica. Il personale sanitario ha soccorso il 5oenne investito portato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e la polizia locale che oltre a deviare il traffico, pesantemente condizionato dall’accaduto, ha anche rilevato il sinistro.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore)

